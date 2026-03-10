Росреестр Татарстана рассказал о сервисе перепланировки на «Госуслугах»

В каталоге «Жизненные ситуации» на портале Госуслуг доступен сервис «Перепланировка, переустройство и перевод помещения». Он позволяет оформить перевод помещения из жилого в нежилое или наоборот, а также согласовать перепланировку или переустройство в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.

С помощью сервиса пользователи могут составить персональный план перепланировки или переустройства. В нем отображаются необходимые этапы работ и их статус. Кроме того, сервис помогает разобраться в особенностях перевода помещения в жилое или нежилое и сформировать общий план действий при таком переводе.

Если все требования соблюдены – например, получено предварительное согласование в исполкоме по месту нахождения объекта и подготовлены необходимые документы – заявление о переводе помещения в другой статус, а также о перепланировке или переустройстве можно подать через портал «Госуслуги».

В ведомстве поясняют, что перепланировка предполагает изменение площади квартиры или ее внутреннего пространства с внесением изменений в технический план. К таким работам относятся, например, возведение или демонтаж перегородок, перенос или изменение размеров дверных и оконных проемов, а также образование новых помещений за счет разделения или объединения пространства.

Переустройство, в свою очередь, связано с установкой, заменой или переносом инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования.

Сервисы «жизненные ситуации» созданы в рамках национального проекта «Экономика данных» и федерального проекта «Государство для людей». Эти сервисы помогают пользователям быстрее и удобнее получать государственные услуги в одном месте, без необходимости искать информацию в разных источниках и посещать несколько ведомств.