Росреестр Татарстана рассказал о правилах сделок с участками в охранных зонах

Эксперты Управления Росреестра по Республике Татарстан провели очередное обучение для сотрудников МФЦ. В ходе встречи специалистам рассказали об изменениях в законодательстве в сфере недвижимости и дали рекомендации по приему документов для регистрации прав и кадастрового учета, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание представители ведомства уделили необходимости указывать в договорах купли-продажи сведения об охранных зонах на земельных участках.

Исполняющая обязанности начальника отдела госрегистрации недвижимости Светлана Потапова пояснила, что зоны с особыми условиями использования устанавливаются как для охраны объектов – водоемов, рек, памятников истории и культуры, – так и для защиты от источников негативного воздействия, например промышленных предприятий.

По ее словам, существует 28 видов таких зон, включая водоохранные территории, зоны объектов культурного наследия, газо– и трубопроводов, электроэнергетики и приаэродромные территории. В Едином государственном реестре недвижимости сейчас содержатся сведения почти о 110 тыс. таких зон на территории Татарстана.

Потапова отметила, что наличие охранной зоны не запрещает сделки с участками: землю можно продать или подарить, однако собственник обязан учитывать ограничения в использовании. Например, вблизи газопровода запрещено строительство на определенном расстоянии.

Она также подчеркнула, что продавец обязан уведомить покупателя об обременениях и ограничениях. В противном случае покупатель вправе потребовать снижения цены или расторжения договора с компенсацией убытков. Поэтому перед покупкой недвижимости важно проверить, попадает ли участок в охранную зону и какие ограничения действуют.

Получить такую информацию можно несколькими способами: запросить выписку из ЕГРН, изучить кадастровый план территории или воспользоваться публичной кадастровой картой на платформе НСПД.

Вопрос регистрации недвижимости в охранной зоне решается индивидуально. Для оформления права собственности необходимо предоставить согласование от организации, в интересах которой установлено ограничение.

Так, при наличии охранной зоны электросетей следует обращаться в «Сетевую компанию», а при ограничениях, связанных с газораспределительными сетями, – в «Газпром трансгаз Казань». При наличии такого согласования Росреестр зарегистрирует объект.

В ведомстве напомнили, что за нарушения в охранных зонах предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. В частности, если здания возведены с нарушением установленных расстояний от газопроводов, их могут обязать снести за счет владельца.