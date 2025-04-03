Росреестр Татарстана рассказал, как построить жилой дом с использованием счетов эскроу

С 1 марта текущего года вступил в силу закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Согласно документу, теперь применение счетов эскроу распространяется на строительство частных домов по договорам подряда по аналогии с квартирами.

Как сообщили в Росреестре Татарстана, применение эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов не является обязательным. Решение об использовании этого механизма принимают стороны - заказчик строительства и подрядная организация, осуществляющая строительные работы.

Эксперт Росреестра Татарстана Альбина Алексеева отметила, что, если заказчик выбирает общий порядок расчетов с использованием счета эскроу, то деньги, которые теперь заказчики платят за индивидуальный дом, не поступают напрямую к подрядчику, а направляются в банк на специальный счет эскроу.

«На этот счет должны перевести деньги за дом после подписания договора подряда. Перечисленная сумма будет храниться в банке в течение определенного срока, который не может превышать срок окончания строительства больше чем на 6 месяцев. В течение этого времени они застрахованы, при наступлении страхового случая возмещение составит 100% суммы до 10 млн рублей», – рассказала она.

Также в Росреестре Татарстана сообщили, что земельный участок, предназначенный для возведения дома, должен находиться в собственности, в аренде или в безвозмездном пользовании у заказчика.

В отношении индивидуальных домов действует уведомительный порядок, который предполагает, что собственник до начала строительства должен направить соответствующее уведомление в органы местного самоуправления. Данные о договоре со строителями необходимо включать в уведомление, которое собственник участка должен подавать перед началом работ. Это новое требование, закрепленное в Градостроительном кодексе РФ.

Дом должен строиться по типовому проекту, проекты можно выбирать на сайте строим.дом.рф.

В течение 5 рабочих дней после того, как в уполномоченный банк будут представлены сведения о госрегистрации права собственности на новый дом, кредитная организация перечислит деньги подрядчику либо направляет на погашение его кредита.

Подрядчику необходимо размещать общую информацию в открытой части информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖ), к которой предоставляется свободный доступ, а сведения по конкретным договорам – в закрытой части системы, доступ к которой ограничен.

Заключать договоры с оплатой через счет эскроу сможет подрядчик, который соответствует следующим критериям:

- является юрлицом или гражданином со статусом ИП;

- зарегистрирован в ЕИСЖС и получил соответствующий идентификатор в порядке, установленном приказом Минстроя России;

- разместил в системе ЕИСЖС обязательную информацию.

Размещению в открытой части ЕИСЖС подлежат:

- данные о подрядчике (наименование компании или личные данные ИП, сведения о госрегистрации, контактные данные, код ОКВЭД, а также информация о коммерческом обозначении, которая используется в рекламе подрядов на ИЖС);

- информация о проектах домов, которые компания (ИП) может построить, в том числе: об основных характеристиках домов, примерной стоимости и ориентировочных сроках их возведения, а также сведения об используемых типовых проектах или домокомплектах;

- сведения об уполномоченном банке для открытия счетов эскроу.

В закрытой части системы размещаются сведения:

- о заключённом договоре строительного подряда (сюда же нужно будет внести информацию об изменении или расторжении договора, а также об окончании работ и оформлении передаточного акта);

- о заказчике строительства;

- о земельном участке, на котором возводится дом, с указанием его кадастрового номера;

- об уведомлениях, предусмотренных ст. 51.1 и 55 ГрК;

- о постановке построенного дома на кадастровый учёт и регистрации права собственности заказчика на этот объект.