Росреестр Татарстана проверил за год более 500 тысяч гектаров земли

Государственные инспекторы Управления Росреестра по Республике Татарстан в 2025 году провели свыше 8,5 тысячи обследований земельных участков без взаимодействия с правообладателями. Общая площадь проверенных территорий составила 507 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам профилактических мероприятий вынесено более 8,1 тысячи предостережений и выдано 30 предписаний о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Значительную помощь инспекторам оказали беспилотные летательные аппараты. Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин отметил, что дроны позволяют кратно увеличить объёмы, скорость и точность контрольных мероприятий. Несмотря на действующие ограничения, в прошлом году с помощью БПЛА обследовано более 5 тысяч гектаров, на которых расположено свыше 19 тысяч земельных участков. Всего выполнено 101 полётное задание.

Особое внимание уделялось землям сельскохозяйственного назначения. Обследовано более 450 тысяч гектаров сельхозземель — это около 8% от всех сельхозугодий республики. В результате выявлено свыше тысячи нарушений земельного законодательства. Порядка 10% от обследованных площадей использовались с нарушением федеральных требований. По итогам работы в сельхозоборот возвращено 20 тысяч гектаров.

В ведомстве также сообщили, что во исполнение указания Президента РФ Росреестр разработал два законопроекта, направленных на повышение эффективности муниципального земельного контроля и расширение применения современных технологий. Ожидается, что нововведения позволят автоматизировать процессы, сократить временные издержки правообладателей и стимулировать устранение нарушений.