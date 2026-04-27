Росреестр Татарстана проведет горячую линию по вопросам использования земельных участков

Завтра, 28 апреля, Росреестр Татарстана организует горячую линию, посвященную вопросам использования земельных участков, расположенных в населенных пунктах, а также в садоводческих товариществах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Позвонив на горячую линию, собственники смогут получить консультацию по следующим темам: какие критерии неиспользования земельных участков существуют в настоящее время; какие мероприятия по освоению участков необходимо провести и в какие сроки; как будут выявляться нарушения земельного законодательства и какая ответственность за это предусмотрена; что считается самовольным захватом земельного участка.

На эти и другие вопросы ответят специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии с 10:00 до 12:00 по телефону: 8 (843) 255-25-71.