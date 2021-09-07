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Ру Тат
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7 сентября 2021  09:20

Росреестр Татарстана проконсультирует бизнесменов по вопросам оформления недвижимости

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Эксперты Управления Росреестра по Татарстану и Кадастровой палаты по РТ проведут для представителей малого и среднего бизнеса республики бесплатную консультацию по вопросам оформления недвижимости. 

Мероприятие состоится 14 сентября с 10 до 12 часов в Фонде поддержки предпринимательства РТ по адресу: Казань, ул. Петербургская, д. 28, сообщают организаторы события. 

В частности, эксперты ответят на вопросы, «возникающие <…> при подготовке документов, которые необходимы для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и последующей их регистрации». 

Кроме того, предприниматели смогут получить консультации, касающиеся соблюдения земельного законодательства.

Желающие бесплатно консультироваться могут предварительно записаться на мероприятие по телефону горячей линии для представителей малого и среднего бизнеса — 8 (843) 255-24-20 и направить свои вопросы на электронный адрес — MSP@rosreestr.org.

#Управление Росреестра по РТ #консультация предпринимателей
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