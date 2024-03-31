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Росреестр Татарстана предупредил об изменениях в перепланировке квартир с 1 апреля
С 1 апреля 2024 года вступит в силу закон, уточняющий понятие перепланировки квартир, а также упрощающий оформление такой процедуры. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.
В ведомстве отметили, что сейчас под перепланировкой понимается изменение параметров квартиры, которое требует внесения поправок в технический паспорт. С 1 апреля же понятие будет уточнено. Перепланировкой станет любое изменение границ и площади помещения, в том числе внутренней планировки и образование новых помещений.
То есть владельцы должны будут согласовывать и оформлять новый технический план при любом изменении, которое они хотят сделать в помещении в многоквартирном доме. Сведения будут вноситься в Единый госреестр недвижимости.
Также будет упрощена сама процедура. Сделать это удастся благодаря усилению взаимодействия с органами власти через электронный документооборот. Собственник жилья сможет подавать документы в Росреестр, не посещая МФЦ, что сократит сроки, необходимые для получения услуги.
В Росреестре РТ напомнили, что при перепланировках, как правило, происходят изменения основных характеристик объекта недвижимости: меняется площадь, переносятся, сносятся или строятся новые перегородки. Случается, что в результате площадь квартиры увеличивается, что, в свою очередь, повышает ее кадастровую и рыночную стоимость, а также величину налога на недвижимое имущество. Такие изменения обязательно должны быть отражены в плане помещения в ЕГРН.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости включает данные об основных характеристиках объекта, а также о лицах, которые обладают правами на него, кадастровой стоимости, обременениях.
«Если возникнет ситуация, связанная с продажей квартиры или получением наследства, а в ЕГРН будут содержаться данные до перепланировки, то противоречие между сведениями, содержащимися в представленных на регистрацию документах (например, о площади квартиры в договоре купли-продажи), и сведениями в ЕГРН будет являться основанием для приостановления регистрационных действий. В связи с этим закон направлен на защиту имущественных прав граждан и обеспечение внесения в ЕГРН достоверных сведений о жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах с целью реализации гражданского оборота таких помещений», — отметила эксперт Росреестра Татарстана Алсу Сафина.
При несоблюдении новых требований собственникам-физлицам грозят штрафы в размере до 2,5 тыс. рублей, юридическим лицам — до 50 тыс. рублей.
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