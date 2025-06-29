Росреестр Татарстана предупредил о новых ограничениях при регистрации недвижимости

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Управление Росреестра по Республике Татарстан разъяснило изменения в законе о государственной регистрации недвижимости. С 1 марта 2025 года станет невозможно оформить права на земельные участки, здания или иные объекты, если границы участков не установлены и не внесены в ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Требование распространяется на все категории земель независимо от их целевого назначения.

Также в числе новых оснований для приостановки регистрации – отсутствие в ЕГРН информации о границах участка, фигурирующего в договоре, либо участка, на котором расположен регистрируемый объект. Кроме того, если юридическое лицо подаст документы на бумаге, они будут возвращены без рассмотрения. Исключение составляют только сделки с участием физических лиц или технические сбои, официально подтвержденные Росреестром.

Новые правила затронут и ипотечные механизмы. С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон, согласно которому право пользования жилым помещением будет сохраняться за бывшими членами семьи собственника при равных правах на жилье. Также для оформления ипотеки потребуется нотариальное согласие всех членов семьи, включая бывших, пользующихся жильем. Данные о таких пользователях начнут вноситься в ЕГРН.