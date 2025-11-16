Росреестр Татарстана порекомендовал проверить сведения о своей недвижимости в ЕГРН

В связи с истечением срока уплаты имущественных налогов 1 декабря 2025 года, Управление Росреестра по Республике Татарстан рекомендует гражданам убедиться, что все объекты недвижимости учтены правильно.

Проверить информацию по своим объектам недвижимости можно через перечень вашей недвижимости в ЕГРН. Это можно сделать через Личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Росреестра. Затем необходимо сравнить полученные данные с тем, что указано в Личном кабинете налогоплательщика в разделе «Имущество» на сайте ФНС России. При этом рекомендуется сверить характеристики каждого объекта: вид, адрес, площадь, кадастровый номер, кадастровая стоимость и т.д.

Если обнаружены расхождения, то необходимо подать соответствующее заявление. Для корректировки сведений в ЕГРН его можно отправить через порталы Росреестра или Госуслуг. Для актуализации данных в налоговом органе – через Личный кабинет налогоплательщика ФНС.

В Росреестре отмечают, что характеристики «вид объекта» и «вид разрешенного использования объекта», могут значительно влиять на его кадастровую стоимость и, соответственно, на исчисление ежегодного налога на имущество.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Андрея Парамонова, нужно быть особенно внимательным, если речь идет о машино-месте и кладовой, расположенных в многоквартирных домах и нежилых зданиях, сооружениях.

«Понятие машино-место вошло в гражданский оборот с 2017 года и содержится в пункте 29 статьи 1 ГрК РФ. Поэтому до этой даты все объекты, отвечающие признакам машино-мест ставились как помещения. Для приведения вида объекта в соответствии с действующим законодательством собственнику необходимо обратиться с «заявлением об изменении вида объекта», без приложения каких-либо технических заключений и уплаты госпошлины.

По помещениям, которые фактически являются кладовками, собственники по заявлению об изменении характеристик могут внести вид разрешенного использования «Кладовая», уплатив при этом госпошлину в размере 1000 рублей, после чего кадастровая стоимость также будет пересчитана», – рассказывает Парамонов.