Отказались от бумаги: Росреестр РТ оцифровал самую популярную у татарстанцев услугу

Росреестр Татарстана перевел в электронный вид свыше 97% бумажных носителей информации – это более 400 тыс. документов. Оцифрованные документы уже загрузили в автоматизированную информационную систему госфонда данных. Это позволит жителям сократить время обработки запросов и оперативно получать нужную им информацию.

В число отсканированных документов входят наиболее востребованные материалы, отметили в пресс-службе Росреестра. Так, чаще всего горожане запрашивают исходные документы на земельный участок, материалы инвентаризации и землеустроительное дела, поясняет замруководителя ведомства Артем Костин.

«Ежемесячно мы выдаем гражданам более трех тысяч таких документов. Поэтому именно они переводятся в электронный вид в первую очередь», – подчеркнул он.

Кроме того, с 1 января 2023 года планируется вывод этой услуги на портал Госуслуг.

Оцифровка государственного фонда данных по землеустройству проводится по госпрограмме «Национальная система пространственных данных».