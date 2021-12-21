В Татарстане доля электронной ипотеки увеличилась на 10%

За 11 месяцев 2021 года в Росреестр Татарстана поступило свыше 13 тыс. обращений на регистрацию ипотеки в электронном виде. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала замруководителя управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Проект „Электронная ипотека за 24 часа“ запущен в Татарстане 1 сентября текущего года, — напомнила она. — В рамках этого проекта государственная регистрация осуществляется за один рабочий день вместо установленных 5-7 дней. По итогам трех месяцев возможностями программы воспользовались уже более 7,5 тыс. татарстанцев».

При этом доля ипотеки, зарегистрированной онлайн, увеличилась на 10% по сравнению с прошлым годом и достигла 40% от общего числа заявлений.

Также Бурганова отметила, что отличительной чертой уходящего года стал значительный рост числа сделок по договорам купли-продажи на жилые помещения и земельные участки.

«Если с января по ноябрь 2020 года Росреестр РТ зарегистрировал примерно 100 тыс. договоров купли-продажи на жилые помещения, то в этом — уже около 150 тыс. Кроме того, в прошлом году ведомство приняло чуть более 55 тыс. договоров купли-продажи земельных участков, в текущем — около 115 тыс.».