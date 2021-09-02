Росреестр Татарстана организует горячую линию по вопросам «гаражной амнистии»

Управление Росреестра по Татарстану организует горячую линию по вопросам упрощенного оформления в собственность гаражей и находящихся под ними земельных участков. На этой неделе она пройдет в пятницу, 3 сентября, с 10 до 11 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани по телефону горячей линии, 8 (843) 255-25-71, на звонки граждан будут отвечать эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты по РТ. Телефоны горячей линии в других городах и районах республики размещены на официальном сайте республиканского Росреестра (rosreestr.tatarstan.ru) в разделе «Обращения граждан» — горячие линии.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», с 1 сентября вступил в силу так называемый закон о «гаражной амнистии». Он позволяет бесплатно оформить гаражи, а также земельные участки, на которых они находятся, в собственность в упрощенном порядке. Воспользоваться этим правом можно будет до 1 сентября 2026 года.

Закон затрагивает гаражи, построенные до 31 декабря 2004 года (то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса РФ). Под «амнистию» попадают одноэтажные здания без жилых помещений, а также здания, которые входят в состав гаражно-строительных кооперативов, или же отдельно стоящие капитальные постройки. Земля, на которой находится строение, должна быть государственной.