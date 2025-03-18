Росреестр Татарстана объяснил, как узнать результаты комплексных кадастровых работ

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Эксперт Росреестра Татарстана Лейля Шайхутдинова рассказала, как узнать результаты комплексных кадастровых работ, нужно ли вызывать кадастрового инженера, если они проведены в садовом товариществе, и можно ли получить кадастровый план участка с уточненными координатами в МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Под комплексными кадастровыми работами <...> понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов. В результате выполнения ККР исполнитель работ обеспечивает подготовку карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в ЕГРН сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения ККР», – объяснила специалист.

В ходе таких работ в отношении земельных участков определяются площадь и границы, а в отношении объектов капитального строительства – только границы. Соответственно, к кадастровому инженеру после завершения комплексных кадастровых работ стоит обратиться для подготовки технического плана для внесения остальных характеристик здания, отметила Шайхутдинова.

После внесения сведений в ЕГРН по комплексным кадастровым работам границы участков и объектов капитального строительства будут отображаться на публичной кадастровой карте на портале «Национальная система пространственных данных». Также в любом офисе МФЦ можно заказать выписку из ЕГРН на земельный участок, подчеркнула эксперт.

Вместе с тем МФЦ не предоставляет кадастровый план участка. Впрочем, на официальном сайте Управления Росреестра по РТ (rosreestr.tatarstan.ru) в разделе «Деятельность» во вкладке «Кадастровый учет» и далее – «Комплексные кадастровые работы» содержится информация, на каких территориях прошли комплексные кадастровые работы и где планируется провести их в этом году.

Исполнитель комплексных кадастровых работ, публично-правовая компания «Роскадастр», проводит совещания с председателями садовых некоммерческих товариществ, где они проходят, и разъясняет им всю специфику процедуры.