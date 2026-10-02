Росреестр Татарстана обследовал более 350 тыс. гектаров земли с начала года

Управление Росреестра по Татарстану провело 5 353 контрольных мероприятия без личного взаимодействия с правообладателями с начала 2026 года. Государственные инспекторы по использованию и охране земель выявили более 5,3 тыс. нарушений и признаков нарушений земельного законодательства. Всего они обследовали свыше 350 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин отметил, что при проведении контрольных мероприятий ведомство делает акцент на профилактике нарушений и повышении правовой грамотности населения. По его словам, в большинстве случаев гражданам и организациям выносят предупреждения. Предписания об устранении нарушений выдают, если их не устранили повторно.

В 2026 году Росреестр объявил 5 212 гражданам и организациям предостережения о недопустимости нарушений. Еще в 109 случаях инспекторы выдали предписания об их устранении.

Граждане, индивидуальные предприниматели и организации также могут дистанционно получать консультации по вопросам соблюдения земельного законодательства в режиме реального времени через мобильное приложение «Инспектор».

Подробная инструкция по использованию приложения размещена на сайте.