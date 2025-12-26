news_header_top
Общество 26 декабря 2025 16:04

Росреестр Татарстана начал принимать документы на недвижимость, находящуюся в ЛНР и ДНР

Прием документов для операций с недвижимостью, находящейся на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, запустили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.

Выезжать для этого за пределы республики не нужно. Через офисы МФЦ в Татарстане теперь можно:

  • зарегистрировать права собственности;
  • поставить объект на государственный кадастровый учет;
  • получить выписку из ЕГРН.

Готовые документы заявитель сможет забрать в том же отделении МФЦ в стандартные сроки, установленные законом.

