Росреестр Татарстана начал принимать документы на недвижимость, находящуюся в ЛНР и ДНР

Прием документов для операций с недвижимостью, находящейся на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, запустили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.

Выезжать для этого за пределы республики не нужно. Через офисы МФЦ в Татарстане теперь можно:

зарегистрировать права собственности;

поставить объект на государственный кадастровый учет;

получить выписку из ЕГРН.

Готовые документы заявитель сможет забрать в том же отделении МФЦ в стандартные сроки, установленные законом.