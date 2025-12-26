Росреестр Татарстана начал принимать документы на недвижимость, находящуюся в ЛНР и ДНР
Прием документов для операций с недвижимостью, находящейся на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, запустили в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по РТ.
Выезжать для этого за пределы республики не нужно. Через офисы МФЦ в Татарстане теперь можно:
- зарегистрировать права собственности;
- поставить объект на государственный кадастровый учет;
- получить выписку из ЕГРН.
Готовые документы заявитель сможет забрать в том же отделении МФЦ в стандартные сроки, установленные законом.