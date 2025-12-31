Росреестр Татарстана: граждан защитят от недобросовестной рекламы услуг при банкротстве

С 1 января 2026 года вступает в силу Федеральный закон, который ужесточает правила рекламы услуг по банкротству физических лиц.

Как пояснили в Росреестре Татарстана, осуществляющем полномочия по контролю в делах несостоятельности (банкротстве), с 2026 года реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, в том числе со снижением размера задолженности граждан по денежным обязательствам или с их прекращением, не должна:

содержать гарантии или обещания освобождения гражданина от выплаты долгов и (или) обязательных платежей;

содержать призыва не исполнять денежные обязательства и (или) не платить налоги, сборы и другие обязательные платежи;

содержать заверений, что государство создало систему, которая позволяет гражданам не платить долги или обязательные платежи;

содержать обещания освободить граждан от выплаты долгов и (или) обязательных платежей.

Кроме того, рекламные объявления об оказании услуг, связанных с процедурой банкротства граждан, должны обязательно содержать фразу: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

«Росреестром Татарстана фиксируется рост жалоб со стороны физических лиц-должников на действия юридических фирм, предлагающих услуги по "полному списанию" долгов. Граждане сообщают, что стали жертвами вводящей в заблуждение рекламы, где юристы обещают избавиться от долгов всего за несколько месяцев. При этом реклама зачастую создает искаженное представление о процессе банкротства: в ней не упоминаются финансовые затраты, связанные с процедурой, возможные ограничения на выезд за границу, риски реализации практически всего имущества должника, а также долгосрочные последствия банкротства», – сообщил начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РТ Ришат Сунгатуллин.

«В результате ожидания граждан не оправдываются, и они сталкиваются с неприятными сюрпризами. В связи с этим предпринимаются меры на законодательном уровне, направленные на защиту граждан от недобросовестной рекламы и мошеннических схем», – добавил он.