Росреестр РТ заявил о стабилизации рынка первичного жилья в Татарстане

По итогам сентября в Татарстане наметилась стабилизация первичного рынка недвижимости. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.

Так, по данным специалистов, в республике зарегистрировано 1022 договора участия в долевом строительстве. Это на 7% больше, чем месяцем ранее, — 958.

Однако на вторичном рынке продолжается снижение активности. За месяц количество договоров купли-продажи упало на 13% — до 4823, ИЖС — на 3,7% — до 1470, сделок по земельным участкам — на 6,5% — до 7430.