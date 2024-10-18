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Росреестр РТ заявил о стабилизации рынка первичного жилья в Татарстане
По итогам сентября в Татарстане наметилась стабилизация первичного рынка недвижимости. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Татарстану.
Так, по данным специалистов, в республике зарегистрировано 1022 договора участия в долевом строительстве. Это на 7% больше, чем месяцем ранее, — 958.
Однако на вторичном рынке продолжается снижение активности. За месяц количество договоров купли-продажи упало на 13% — до 4823, ИЖС — на 3,7% — до 1470, сделок по земельным участкам — на 6,5% — до 7430.
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