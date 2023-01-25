Росреестр РТ запустит горячую линию по вопросам получения архивных документов

26 января эксперты Роскадастра по РТ объяснят татарстанцам, какие документы можно получить из Единого госреестра недвижимости, архивов и госфонда данных. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

«Жители смогут узнать, где получить невостребованные документы из архива и какие сведения можно запросить из Единого государственного реестра недвижимости. Также специалисты расскажут, как получить копии правоустанавливающих документов и документов из госфонда данных, полученных в результате землеустройства», — говорится в сообщении.

Проконсультироваться со специалистами можно с 13.00 до 16.00 по номеру +7(843)255-25-71.