Росреестр РТ за четыре месяца зарегистрировал 68 многоквартирных домов

Управление Росреестра по Республике Татарстан поставило на кадастровый учет 68 многоквартирных домов за первые четыре месяца 2026 года. Годом ранее за тот же период было зарегистрировано 35 таких объектов.

Как сообщил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров, в республике многоквартирные дома обычно ставят на кадастровый учет за 2-3 рабочих дня. Это возможно при условии, что документы вовремя и в полном объеме направляют органы, уполномоченные выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

При постановке дома на учет в ЕГРН вносятся данные обо всех помещениях внутри него – квартирах, нежилых помещениях, местах общего пользования, а также машино-местах, если они предусмотрены проектом. С начала 2026 года в составе МКД на кадастровый учет поставлено 12 344 помещения: 9 045 квартир, 3 299 нежилых помещений и 1 411 машино-мест. При этом права собственности зарегистрированы в отношении 9 734 помещений по заявлениям застройщиков.

Галиакбаров напомнил, что с марта прошлого года застройщики обязаны подавать документы в Росреестр исключительно в электронном виде. По его словам, это ускоряет оформление новостроек, делает процесс прозрачнее и удобнее для всех участников.

Он также отметил, что застройщик обязан не позднее чем через 30 рабочих дней после подписания передаточного акта подать заявление о регистрации права собственности за дольщиком. В результате покупателю недвижимости обращаться в ведомства не требуется – после регистрации застройщик передает ему выписку из ЕГРН, которая подтверждает право собственности.