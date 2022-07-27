Росреестр РТ вновь расскажет о нюансах дачной амнистии и бесплатной приватизации участков

28 июля Управление Росреестра по Татарстану проведет прямой эфир, посвященный дачной амнистии и бесплатной приватизации садовых земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанцы смогут узнать, какие объекты можно оформить в упрощенном порядке, какие объекты входят в «дачную амнистию 2.0», а также об отличиях обновленной программы от бесплатной приватизации садовых участков.

Консультировать жителей республики будет эксперт Росреестра Эндже Мухаметгалиева. Начало эфира в 10.00.

Присоединиться к трансляции можно во «ВКонтакте». Уже сейчас можно отправить интересующие вопросы в сообщество управления в соцсети.