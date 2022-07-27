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Ру Тат
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Общество
27 июля 2022  18:00

Росреестр РТ вновь расскажет о нюансах дачной амнистии и бесплатной приватизации участков

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28 июля Управление Росреестра по Татарстану проведет прямой эфир, посвященный дачной амнистии и бесплатной приватизации садовых земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Татарстанцы смогут узнать, какие объекты можно оформить в упрощенном порядке, какие объекты входят в «дачную амнистию 2.0», а также об отличиях обновленной программы от бесплатной приватизации садовых участков. 

Консультировать жителей республики будет эксперт Росреестра Эндже Мухаметгалиева. Начало эфира в 10.00.

Присоединиться к трансляции можно во «ВКонтакте». Уже сейчас можно отправить интересующие вопросы в сообщество управления в соцсети.

#Дачная амнистия #прямой эфир #Росреестр по РТ
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