Росреестр РТ: важнейшим направлением работы является цифровизация ипотеки

По итогам прошлого, 2023 года, в Росреестр Татарстана при оформлении недвижимости поступили более 500 тыс. онлайн-обращений. За два месяца текущего года – около 56 тыс. При этом доля обращений от профессиональных участников рынка составила: от органов госвласти и местного самоуправления – 100%, от банков и застройщиков – 85-90%. В настоящее время важнейшим направлением работы по развитию электронного взаимодействия с гражданами и профессиональными участниками рынка является цифровизация ипотеки. Об этом на Общественном совете при Росреестре РТ сообщила и.о. замруководителя ведомства Татарстана Айназ Ахметова.

«Росреестр Татарстана с сентября 2021 года принимает активное участие в реализации проекта “Электронная ипотека за 24 часа”. Благодаря этому в настоящее время в Татарстане в течение одного рабочего дня рассматривается 96% представленных от кредитных организаций обращений по данному проекту», – сказала Ахметова.

Для оперативного решения возникающих вопросов при оформлении недвижимости в электронном виде Росреестр республики взаимодействует с банками и застройщиками через специально созданный чат-бот. Кроме того, на постоянной основе проводятся круглые столы с представителями кредитных организаций, застройщиками и кадастровыми инженерами.

Как напомнили в ведомстве, подать документы электронно на кадастровый учет и регистрацию прав можно через портал Росреестра или портал государственных и муниципальных услуг РФ, на которые Росреестр вывел все массовые востребованные услуги.

В 2024 году Росреестр Татарстана продолжит работу по увеличению цифровизации услуг.