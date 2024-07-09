Росреестр РТ уточнил список лиц, имеющих право на получение персональных данных

В Татарстане уточнен перечень лиц, которые обладают правом на получение персональных данных. Это изменение и другие новшества в законодательстве были озвучены на заседании Общественного совета, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Как рассказала эксперт ведомства Алсу Сафина, воспользоваться этой услугой могут собственники комнат в коммунальной квартире в отношении друг друга; владелец участка на праве постоянного (бессрочного) пользования или безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды в отношении правообладателя здания, расположенного на этом участке, или помещения (машино-места), находящегося в таком здании. Кроме того, получить персональные данные может застройщик, если ему требуется такая информация об участниках долевого строительства.

Также на заседании рассматривались другие изменения. К примеру, уточнены допустимые масштабы корректировки сведений в ЕГРН о границах земельного участка при возникновении реестровой ошибки. Теперь допускается увеличение площади такого участка не более чем на 10% и уменьшение не более чем на 5% относительного его размеров до уточнения границ. Речь также может идти о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства.

Сокращен срок исправления таких ошибок. Теперь на это потребуется один месяц вместо трех со дня направления решения. Кроме того, неточность может быть исправлена раньше срока, если имеется соответствующее заявление от правообладателя.

Специалист Управления Росреестра по РТ подчеркнула, что в соответствии с частью 3 статьи 28 Жилищного кодекса РФ перепланировка помещения в многоквартирном доме считается завершенной со дня внесения изменений в сведения ЕГРН о границах и (или) площади помещения или осуществления государственного кадастрового учета образованных помещений и государственной регистрации права на образованные помещения.