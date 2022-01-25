Росреестр РТ упростил процесс регистрации права собственности за дольщиком

Застройщики Татарстана получили возможность подать электронное заявление на регистрацию права собственности за дольщиком, что значительно упрощает и сокращает процедуру регистрации прав для граждан, сообщила пресс-служба Росреестра РТ.

Согласно новым правилам, бумажный передаточный акт можно перевести в электронный образ. Для этого акт нужно отсканировать и заверить усиленной квалифицированной электронной подписью представителя застройщика. Электронная подпись дольщика при этом не требуется, сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

«Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр, то в настоящее время застройщики могут подавать заявления в электронном виде без участия граждан. Новый порядок направлен на упрощение и сокращение процедуры регистрации прав для граждан», – сообщила Бурганова.

Застройщики оценили удобство нового порядка как в рамках упрощения процедуры, так и в сроках регистрации прав дольщиков, о чем сказала представитель строительной компании Анна Калимуллина, которая первая в республике подала документы в рамках изменившегося законодательства.

«Буквально в 14:00 часов мы подали первую такую заявку в электронном виде, прямо из своего офиса, не посещая МФЦ, и в 9 утра следующего дня нам уже поступили из Росреестра Татарстана зарегистрированные документы о праве собственности. Срок регистрации составил всего один рабочий день! К тому же участникам долевого строительства теперь не придется нести дополнительные расходы, связанные с оформлением ЭЦП», – поделилась Калимуллина.