Росреестр РТ с 1 марта перестанет принимать от юрлиц бумажные документы

С 1 марта Управление Росреестра по Татарстану начнет возвращать без рассмотрения документы, поданные юридическими лицами в бумажном виде. Об этом представители ведомстве предупредили на круглом столе с участием ведущих банков региона, сообщает пресс-служба Росреестра.

От Росреестра по РТ во встрече приняли участие заместитель руководителя Лилия Бурганова, начальник отдела госрегистрации недвижимости в электронном виде Эльмира Хасьянова и ряд других лиц.

Лилия Бурганова напомнила, что с 1 марта текущего года вступит в силу Федеральный закон № 487-ФЗ, который предполагает обязательный переход юридических лиц на электронный формат взаимодействия с Росреестром. Также документ вводит новые требования для застройщиков, обязывая их регистрировать права дольщиков после передачи квартир в новостройках.

«Тема перехода на стопроцентное электронное взаимодействие с юридическими лицами для нас не новая, во всяком случае, для нашего региона. Последние три года мы активно работали со всеми профессиональными участниками рынка недвижимости в этом направлении. Благодаря слаженной совместной работе Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров, имеющих самые высокие показатели по „Электронной ипотеке“ — 90%», — заметила Бурганова. Вместе с тем она добавила, что уже через месяц при взаимодействии с юрлицами на электронную подачу документов должно приходиться 100%.

Бумажные документы могут быть приняты Росреестром и после 1 марта, если стороной сделки является физическое лицо. Но Эльмира Хасьянова подчеркнула, что при регистрации договора участника долевого и строительства и права собственности участника долевого строительства электронный формат взаимодействия будет обязательным, даже если одной из сторон является физическое лицо.

Согласно данным Росреестра Татарстана, на конец 2024 года доля электронных заявлений на регистрацию договоров участия в долевом строительстве равнялась 94%.

Возможность подачи в регистрирующий орган заявления на бумажном носителе сохранится до 1 января 2026 года у ряда юридических лиц. Это крестьянские (фермерские) хозяйства, садоводческие и огороднические товарищества, гаражные, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья.

Помимо этого, юридическое лицо вправе подать документы в регистрирующий орган на бумажном носителе при наличии временной технической невозможности обращения в электронной форме.

В завершение круглого стола Лилия Бурганова заверила, что Росреестр Татарстана всегда открыт для обсуждения вопросов, в том числе технического характера, возникающих при подаче документов в электронном виде. В скором времени ведомство проведет рабочие встречи для представителей строительных компаний и других юридических лиц.