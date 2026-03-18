Росреестр РТ разъяснил условия газификации жилых домов в СНТ

В Татарстане продолжается реализация государственной программы по догазификации, в рамках которой бесплатно проводится газ до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома (непосредственно до самих жилых домов – за счёт собственника).

Как пояснили в пресс-службе Росреестра Татарстана, для участия в программе необходимо соблюдение нескольких условий.

Во-первых, СНТ должно находиться в границах населённого пункта. Во-вторых, сам населённый пункт должен быть уже газифицирован, либо в текущем году программой газификации должно быть предусмотрено строительство газовых сетей до границ товарищества. Планы-графики догазификации СНТ утверждаются региональными властями. В-третьих, права на жилой дом, расположенный на участке, должны быть официально зарегистрированы.

Если право собственности на дом ещё не оформлено, собственнику необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о кадастровом учёте и регистрации прав. К заявлению потребуется приложить технический план и документ, подтверждающий право на земельный участок.

Особое внимание в ведомстве обратили на случай, когда на участке стоит садовый дом с назначением «нежилое». Чтобы претендовать на газификацию, такой объект необходимо перевести в статус «жилого». Это требуется для подтверждения пригодности строения для постоянного проживания и возможности оформления регистрации. Дом должен соответствовать всем строительным нормам и быть рассчитан на круглогодичное использование.

Окончательное решение о соответствии дома необходимым требованиям принимает исполком по месту нахождения СНТ. В случае положительного ответа муниципалитет самостоятельно направляет документы в Росреестр, который и вносит изменения в назначение строения.