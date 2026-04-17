Росреестр РТ разъяснил правила признания земельных участков неиспользуемыми

Росреестр Татарстана напоминает о действующем с прошлого года постановлении правительства России, которым утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, а также садовых и огородных территорий. Документ устанавливает критерии, позволяющие определить, используется ли участок по назначению.

Для земель, предназначенных под строительство, признаком неиспользования считается отсутствие возведенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти лет с момента оформления прав на участок. При этом предусмотрены исключения: иной срок может быть установлен, например, в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

Для участков под индивидуальное жилищное строительство действует аналогичное правило, однако срок увеличен до семи лет с момента оформления прав на землю – за это время должен быть построен и зарегистрирован жилой дом.

Если на участке уже есть здания или сооружения, собственник обязан поддерживать их в надлежащем состоянии. Не допускаются разрушения крыши, стен, выпадение оконных рам или стекол. В случае выявления подобных нарушений инспектор фиксирует состояние участка, после чего у владельца есть год, чтобы начать восстановительные работы. В противном случае это также будет расцениваться как неиспользование земли.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Линар Гатин пояснил, что садовые, огородные и приусадебные участки не должны зарастать сорной растительностью.

По его словам, если через год после фиксации состояния участка инспектором более чем на половине его площади сохраняются сорняки высотой свыше одного метра, а также деревья и кустарники, не относящиеся к благоустройству и озеленению, это будет считаться нарушением земельного законодательства и признаком неиспользования.

Кроме того, для всех участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков таким признаком является захламление или загрязнение отходами более чем половины площади.

Указанные нормы разработаны в рамках реализации федерального закона № 307-ФЗ, который вступил в силу 1 марта 2025 года. Он предусматривает в том числе трехлетний срок на освоение земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных территорий.

Владельцы участков, которые нельзя использовать сразу после оформления прав, обязаны провести мероприятия по их подготовке к использованию. Перечень таких работ утвержден отдельным распоряжением правительства и включает выравнивание рельефа, корчевание, осушение, уплотнение грунта, очистку от сорной растительности и другие меры. На проведение этих работ отводится три года.