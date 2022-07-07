Росреестр РТ разъяснил порядок «Дачной амнистии 2.0»

За прошлый год и первый квартал 2022-го татарстанцы оформили в упрощенном порядке более 28 тыс. прав на объекты недвижимости. Такой вариант оформления стал доступен благодаря «Дачной амнистии», продленной до 1 марта 2031 года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2022 года, он предусматривает новые возможности при оформлении прав на земельные участки и на объекты бытовой недвижимости. Также данный закон продлевает срок „Дачной амнистии“ еще на пять лет. Закон позволяет легализовать построенные жилые дома на землях, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, а также бесплатно приобрести в собственность сами земельные участки, на которых построены жилые дома», — сказала она.

По словам Бургановой, закон позволяет решить многолетнюю проблему, когда граждане без суда не могли легализовать свое имущество, построенное еще в советский период. Теперь же подтвердить право собственности можно даже при отсутствии на руках правоустанавливающих документов. Такие жилые дома могут числиться учтенными в старых документах совхозного и колхозного учета, БТИ.

«В упрощенном порядке граждане смогут получить земельные участки в собственность бесплатно и при этом оформить права на объекты недвижимости. Положения данного закона применимы в случаях, когда жилые дома были построены до 14 мая 1998 года и находятся в границах населенного пункта, находящегося в государственной и муниципальной собственности», – пояснила представитель управления.

Такие жилые дома не должны быть признаны самовольными, а также не должны относиться к домам блокированной застройки или к многоквартирным домам.

Если гражданин захочет воспользоваться «Дачной амнистией» и оформить право на жилой дом, то он должен обратиться в орган местного самоуправления и подать заявление для предоставления земельного участка под жилым домом, приложив к нему документ, подтверждающий факт владения. Это может быть выписка из похозяйственной книги, документ об оплате коммунальных платежей либо документ о проведении государственного технического учета.