9 сентября в 11.00 Росреестр РТ проведет прямой эфир для кадастровых инженеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты Росреестра Татарстана и Кадастровой палаты совместно с представителем саморегулируемой организацией кадастровых инженеров Поволжья обсудят особенности оформления технических и межевых планов, подготавливаемых кадастровыми инженерами, а также разберут часто встречающиеся в документах ошибки.

Вопросы уже можно задавать в Direct аккаунта Росреестра Татарстана @rosreestr_tatarstana в Instagram.

«Как известно, при оформлении недвижимости одной из ключевых фигур становятся кадастровые инженеры. Поэтому проведение различных мероприятий, в том числе прямых эфиров в „Инстаграме“ для профессиональных участников рынка недвижимости, является одной из мер Росреестра Татарстана, направленных на уменьшение количества приостановлений и отказов при постановке недвижимости на кадастровый учет. Чем качественнее готовятся документы кадастровыми инженерами, тем меньше отрицательных решений», — прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.