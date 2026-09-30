Росреестр РТ проведет горячую линию по оформлению недвижимости для пожилых

1 октября, в Международный день пожилых людей, состоится горячая линия, посвященная вопросам оформления недвижимости, актуальным для людей старшего поколения. Об этом сообщает Управление Росреестра по Республике Татарстан.

Эксперты ведомства проконсультируют граждан по нескольким темам: защита от мошенников и установление запрета на сделки с недвижимостью без личного участия собственника; безопасное оформление договора дарения или завещания на объект недвижимости; оформление прав на дом, построенный на садовом или дачном участке, и другие вопросы.

Задать вопросы в сфере оформления недвижимости можно с 10 до 12 часов по телефону в Казани 8 (843) 255-25-71. Телефоны специалистов в районах республики опубликованы на сайте ведомства в разделе «Обращения граждан» – «Горячие линии».