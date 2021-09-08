Росреестр РТ проведет горячие линии по «гаражной амнистии»

9 и 14 сентября с 10.00 до 11.00 Росреестр Татарстана проведет горячие линии по вопросам, связанным с законом о «гаражной амнистии».

В Казани эксперты Росреестра РТ и Кадастровой палаты принимают звонки от граждан по номеру (843)255-25-71.

Телефоны горячей линии в других городах и районах республики опубликованы на сайте Управления Росреестра по РТ.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Закон о «гаражной амнистии, действие которого распространяется на объекты гаражного назначения (не самострои), только капитальные, у которых есть фундамент и стены, построенные до 31 декабря 2004 года, то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса. Продлится «гаражная амнистия» до 1 сентября 2026 года.