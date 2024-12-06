Росреестр РТ поставил на кадастровый учет 92 многоквартирных дома

В Управлении Росреестра по Республике Татарстан продолжаются встречи с профессиональными участниками рынка недвижимости. Одна из таких встреч была проведена для представителей более 30 строительных компаний региона. Главная цель открытых диалогов – активизация взаимодействия Росреестра Татарстана с профессиональными сообществами, выявление стоп-факторов и решение проблемных вопросов, возникающих при подаче документов на регистрацию прав и кадастровый учет.

Как отметила и.о. начальника отдела госрегистрации недвижимости юрлиц и ДДУ Ильсияр Насибуллина, Росреестром Татарстана проведена колоссальная работа по популяризации электронных услуг ведомства. В результате доля документов, подаваемых в электронном виде, увеличилась с 2,5% в 2016 году до 56% - в текущем. Более того, Татарстан уверенно занимает 1 место в ПФО по количеству зарегистрированных ДДУ, в том числе в электронном виде.

Всего, по данным Росреестра Татарстана, за 10 месяцев текущего года на кадастровый учет поставлено 11 911 квартир, 2 092 – нежилых помещения и 1 725 машино-мест в составе МКД. Кроме того, на учет были поставлены 92 многоквартирных дома общей площадью более 1 млн кв. м.

В ведомстве напомнили, что с 2020 года застройщикам предоставлено право на подачу в Росреестр без доверенности заявлений о государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства. Однако за 4 года застройщиками от имени дольщиков подано всего 5745 заявлений.

«Учитывая объемы строительства в Татарстане, этого недостаточно. Полагаем, что застройщикам необходимо более активно работать в данном направлении, разъяснять участникам долевого строительства преимущества представления документов на регистрацию именно застройщиками, ведь в таких случаях заявителям не нужно отпрашиваться с работы, дважды выстаивать очереди в МФЦ и т.д.», – поделилась своим мнением с участниками круглого стола Александра Абдуллина.

Застройщикам было рекомендовано использовать электронный способ подачи документов на госрегистрацию права, когда направлять документы в Росреестр можно не выходя из своего офиса. При этом сроки регистрации существенно сокращаются, а пакет документов в этом случае очень простой: заявление о государственной регистрации права (оформляется по установленной форме) и передаточный акт. Согласно Налоговому кодексу РФ, госпошлина должна быть уплачена от имени самого дольщика! После регистрации права застройщик получает выписку из ЕГРН, которую передает участнику долевого строительства вместе с передаточным актом.

Как отметила заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова, несмотря на некоторые проблемные вопросы, существующие при взаимодействии с застройщиками, в целом доля поступающих от них электронных обращений составляет 94% (при целевом показателе 85%).

«Благодаря нашей совместной слаженной работе Татарстан занимает верхнюю строчку в рейтинге регистрации договоров участия в долевом строительстве в электронном виде и в общем рейтинге эффективности, результативности и цифровизации. Это очень хорошие показатели, которыми мы можем гордиться. Но для нас еще более ценно - это доверие наших граждан. Чтобы его завоевать и оправдать, необходимо непрестанно работать над повышением качества государственных услуг, в том числе с помощью их цифровизации. Такая задача поставлена перед нами руководством Росреестра и Республики Татарстан», – сказала она.

Также в ходе заседания от имени руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Азата Зяббарова трем строительным компаниям были вручены благодарственные письма – «За активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество».