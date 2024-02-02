Росреестр РТ объяснил, почему кадастровая стоимость может не отражаться в выписке из ЕГРН

Выписки из ЕГРН, предоставляемые по результатам государственного кадастрового учета, на данный момент не будут содержать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости и это не является технической ошибкой. Об этом заявили в Росреестре Татарстана и объяснили причину.

В 2022 и 2023 годах в Татарстане провели очередную кадастровую оценку земельных участков всех категорий и объектов капитального строительства. Результаты были внесены в ЕГРН и применяются с начала 2024 года.

Кадастровая стоимость вновь образованных объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет, и объектов недвижимости, у которых изменились характеристики, влияющие на размер кадастровой стоимости, определяется в рамках о времени.

«Для процедуры определения кадастровой стоимости с учетом времени на обмен сведениями между публично-правовой компанией „Роскадастр“ и ГБУ „ЦГКО“ отводится 21 рабочий день», — отмечается в сообщении.

Так, в течение трех рабочих дней с момента внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН Роскадастр Татарстана направляет информацию об указанных объектах в ГБУ «ЦГКО», после чего в течение 10 рабочих дней проводится работа по определению кадастровой стоимости. После этого составляется акт об определении кадастровой стоимости в форме электронного документа и затем, в течение 3 рабочих дней, акт направляется в Роскадастр Татарстана для внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН. С момента получения данных они должны быть внесены в ЕГРН в течение 5 рабочих дней.

Таким образом результаты кадастровой оценки можно будет узнать по истечении 21 рабочего дня — на официальном сайте Росреестра, на портале «Госуслуги», а также запросив выписку о кадастровой стоимости посредством личного обращения в МФЦ.