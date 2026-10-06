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Общество 6 октября 2026 13:26

Росреестр РТ объяснил, нужно ли подтверждать дееспособность продавца квартиры

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При государственной регистрации сделки с недвижимостью Росреестр не требует справку о психическом состоянии или дееспособности пожилого продавца. Об этом сообщили в ведомстве.

Если информация об ограничении дееспособности человека уже поступила в Росреестр, для регистрации потребуется согласие органа опеки и попечительства, а сама сделка должна быть совершена нотариально.

Если таких сведений нет, государственная регистрация проводится в обычном порядке. При этом сами участники сделки могут договориться о предоставлении друг другу дополнительных документов, чтобы удостовериться в дееспособности сторон.

«И такие документы предоставляются другой стороне, а не Росреестру», – уточнили в ведомстве.

#росреестр рт #сделки с недвижимостью
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