Росреестр РТ объяснил, нужно ли подтверждать дееспособность продавца квартиры

При государственной регистрации сделки с недвижимостью Росреестр не требует справку о психическом состоянии или дееспособности пожилого продавца. Об этом сообщили в ведомстве.

Если информация об ограничении дееспособности человека уже поступила в Росреестр, для регистрации потребуется согласие органа опеки и попечительства, а сама сделка должна быть совершена нотариально.

Если таких сведений нет, государственная регистрация проводится в обычном порядке. При этом сами участники сделки могут договориться о предоставлении друг другу дополнительных документов, чтобы удостовериться в дееспособности сторон.

«И такие документы предоставляются другой стороне, а не Росреестру», – уточнили в ведомстве.