Росреестр РТ обследовал более 10 тысяч земельных участков с использованием БПЛА

В 2024 году более 10 тысяч участков в Татарстане обследовано с помощью беспилотников. Совершено более 50 полетов общей продолжительностью 30 часов, сообщили в Управлении Росреестра по республике.

Обследование проводилось на территориях Рыбно-Слободского, Сабинского, Чистопольского, Пестречинского, Высокогорского и Апастовского районов. Над Казанью полеты не осуществлялись из-за действующих ограничений.

В управлении отметили, что беспилотники позволяют проводить обследование земель в сжатые сроки, даже если речь идет о труднодоступных участках. Во время облетов аппараты делают снимки масштабом 1:500, которые после оцифровки направляются в Федеральный фонд пространственных данных. Материалы используются при проведении различных контрольных мероприятий, а также для обнаружения и исправления ошибок в местоположении границ земель. С начала реализации программы «Национальная система пространственных данных» в ЕГРН удалось исправить уже порядка 48,5 тысячи реестровых ошибок. Из них свыше 17,5 тысячи корректировок были внесены в текущем году.

«Очевидным преимуществом использования беспилотников является возможность за короткое время обследовать большие территории, в том числе в труднодоступной местности. Всего в этом году государственными инспекторами по использованию и охране земель проведена съемка более 10 тысяч земельных участков, совершено более 50 полетов общей продолжительностью 30 часов», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Линар Гатин.

«Для содержания базы пространственных данных в актуальном виде нашим Фондом регулярно направляются запросы в Федеральный фонд пространственных данных на обновление имеющихся материалов, в том числе и на аэротофотоснимки различных масштабов. Чаще всего они используются при разработке генеральных планов для уточнения границ объектов и территорий. Также материалы могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам, органам государственной власти по заявлению», — сообщил директор Фонда пространственных данных Республики Татарстан Дмитрий Лунегов.