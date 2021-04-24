Росреестр РТ назвал самое частое нарушение земельного законодательства в Татарстане

Самым распространенным нарушением, выявляемым в Татарстане Росреестром, стал самовольный захват земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

Такие выводы Управление Росреестра по РТ сделало после проверки около 2 тыс. земельных участков на территории республики. За этот год специалисты выдали 1,4 тыс. предписаний, а также оштрафовали нарушителей в общей сложности на 4,7 млн рублей.

«Одна из основных причин всех земельных споров, с которыми обращаются к нам, это когда сосед переносит забор и в результате незаконно занимает часть чужой территории», — отметил замруководителя Управления Росреестра по РТ Линар Гатин.

По его словам, чаще всего с такими нарушениями сталкиваются жители Казани (198 фактов) и Набережных Челнов (145). По районам антирейтинг возглавили Заинский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский.

За самовольное занятие земельного участка на нарушителя налагается штраф в размере 1–1,5% от его кадастровой стоимости, но не менее 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость земли не определена, то штраф составит 5–10 тыс. рублей.

Чтобы защититься от противоправных действий, татарстанцы должны зарегистрировать участок и уточнить его границы, напомнили в управлении. Оформить право и провести межевание поможет кадастровый инженер.