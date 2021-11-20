Росреестр РТ назвал основные стоп-факторы, препятствующие регистрации недвижимости

Росреестр Татарстана выявил ряд стоп-факторов, влияющих на оценку органов власти по процедуре регистрации права собственности и постановке на кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один из таких стоп-факторов — несоблюдение порядка, установленного законодательством, согласно которому органы госвласти и местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию обязаны направить в Росреестр Татарстана заявление о кадастровом учете и прилагаемые к нему документы.

Другим стоп-фактором является несоблюдение порядка выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Как пояснила эксперт Росреестра Татарстана Александра Абдуллина, наличие различных несоответствий в документах, а также их отсутствие должно выявляться на этапе выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. На практике же нередко данные замечания выявляются на этапе принятия решения о государственной регистрации. Например, различия в площади более чем на 5% между разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, техническим планом и разрешением на строительство; различия в количестве этажей между разрешением на ввод объекта в эксплуатацию и техническим планом, отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок и т.д.

«В результате мы вынуждены приостанавливать регистрацию, а заявителям приходится обращаться в органы госвласти и местного самоуправления повторно, и затем, с дополнительными документами, в Росреестр. Для удобства граждан и представителей бизнеса необходимо организовать работу, направленную на сокращение количества документов, предоставляемых при обращении за услугой и обратить особое внимание на недопустимость требования от заявителей документов, которые находятся в распоряжении органов власти», — подчеркнула Александра Абдуллина.