Росреестр РТ: На оформление недвижимости в электронном виде поступило 19 тысяч заявок

В Татарстане за девять месяцев этого года число обращений на оформление недвижимости в электронном формате превысило 19 тысяч. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель главы ведомства Лилия Бурганова.

«В Татарстане более года реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа». За 9 месяцев 2022 года в Росреестр Татарстана поступило свыше 19 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки за 24 часа», – сказала она.

По ее словам, наибольший рост составил в марте и сентябре. «В апреле было затишье, начиная с мая пошел небольшой рост. В сентябре тоже наблюдался рост. Что будет в октябре – предсказать сложно», – уточнила Бурганова.

Она добавила, что сейчас действуют сокращенные сроки при регистрации бытовой недвижимости (индивидуальный жилой дом, садовый дом, хозяйственные постройки, гараж, а также земельные участки, на которых они расположены). С мая этого года они составляют 5 дней вместо 7-9 рабочих дней. «Фактически средний срок регистрации в Татарстане составляет всего два рабочих дня», – заключила Лилия Бурганова.