Росреестр РТ и Кадастровая палата ответят на вопросы о покупке и продаже недвижимости

28 апреля с 10.00 до 12.00 Росреестр Татарстана и Кадастровая палата проведут горячую линию для жителей республики, которые покупают и продают недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

В этом году в Татарстане в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом увеличился спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки.

Эксперты ведомств предлагают гражданам обратиться на телефон горячей линии, где смогут проконсультироваться по вопросам:

— какие документы необходимо подготовить при совершении сделок с недвижимостью;

— как проверить недвижимость перед покупкой;

— как правильно производить расчеты между продавцом и покупателем — до или после регистрации перехода права;

— что делать, если в сделке участвует несовершеннолетний;

— в каких случаях необходимо обратиться к нотариусу;

— особенности постановки объекта недвижимости на кадастровый учет;

— как воспользоваться электронной регистрацией и где получить электронную цифровую подпись.

Телефон горячей линии (843)255-25-71.