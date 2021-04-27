Росреестр РТ и Кадастровая палата ответят на вопросы о покупке и продаже недвижимости

28 апреля с 10.00 до 12.00 Росреестр Татарстана и Кадастровая палата проведут горячую линию для жителей республики, которые покупают и продают недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.
В этом году в Татарстане в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом увеличился спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки.
Эксперты ведомств предлагают гражданам обратиться на телефон горячей линии, где смогут проконсультироваться по вопросам:
— какие документы необходимо подготовить при совершении сделок с недвижимостью;
— как проверить недвижимость перед покупкой;
— как правильно производить расчеты между продавцом и покупателем — до или после регистрации перехода права;
— что делать, если в сделке участвует несовершеннолетний;
— в каких случаях необходимо обратиться к нотариусу;
— особенности постановки объекта недвижимости на кадастровый учет;
— как воспользоваться электронной регистрацией и где получить электронную цифровую подпись.
Телефон горячей линии (843)255-25-71.