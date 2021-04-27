news_header_top_970_100
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
В Татарстане на дорожные работы планируется направить более 37 млрд рублей
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
Путин отправит персональные поздравления более 23 тыс. жителей Татарстана
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
На предпоказе фильма «Девятаев» в Казани выступят Тимур Бекмамбетов и сын Героя СССР
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  09:45

Росреестр РТ и Кадастровая палата ответят на вопросы о покупке и продаже недвижимости

news_top_970_100

28 апреля с 10.00 до 12.00 Росреестр Татарстана и Кадастровая палата проведут горячую линию для жителей республики, которые покупают и продают недвижимость. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

В этом году в Татарстане в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом увеличился спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки. 

Эксперты ведомств предлагают гражданам обратиться на телефон горячей линии, где смогут проконсультироваться по вопросам:

— какие документы необходимо подготовить при совершении сделок с недвижимостью;
— как проверить недвижимость перед покупкой;
— как правильно производить расчеты между продавцом и покупателем — до или после регистрации перехода права;
— что делать, если в сделке участвует несовершеннолетний;
— в каких случаях необходимо обратиться к нотариусу;
— особенности постановки объекта недвижимости на кадастровый учет;
— как воспользоваться электронной регистрацией и где получить электронную цифровую подпись.

Телефон горячей линии (843)255-25-71.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное