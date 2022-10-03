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Ру Тат
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Недвижимость
3 октября 2022  15:06
Александр Хевронин

Росреестр расскажет старшему поколению Татарстана о правильном оформлении недвижимости

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Управление Росреестра по Татарстану проведет бесплатные консультации по оформлению прав на недвижимость для старшего поколения, сообщает пресс-служба ведомства.

Обратившиеся на консультации смогут узнать, как правильно оформить недвижимость в собственность и как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией, какие для этого нужны документы.

Кроме того, жителям республики расскажут, как обезопасить себя от мошенников при сделках с собственностью и ответят на интересующие вопросы, связанные с оформлением недвижимости.

Единая горячая линия будет работать с 10 до 12 часов с 4 по 6 октября.

#росреестр #горячая линия #Татарстан
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