Росреестр расскажет старшему поколению Татарстана о правильном оформлении недвижимости

Управление Росреестра по Татарстану проведет бесплатные консультации по оформлению прав на недвижимость для старшего поколения, сообщает пресс-служба ведомства.

Обратившиеся на консультации смогут узнать, как правильно оформить недвижимость в собственность и как воспользоваться «дачной» или «гаражной» амнистией, какие для этого нужны документы.

Кроме того, жителям республики расскажут, как обезопасить себя от мошенников при сделках с собственностью и ответят на интересующие вопросы, связанные с оформлением недвижимости.

Единая горячая линия будет работать с 10 до 12 часов с 4 по 6 октября.