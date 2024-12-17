В Росреестре рассказали, как ключевая ставка повлияла на сделки с недвижимостью в РТ

Число учетно-регистрационных действий Росреестра Татарстана за 11 месяцев этого года сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И этому есть объективные причины, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Главная причина, которая повлияла на снижение количества проведения учетно-регистрационных действий и заключение договоров купли-продажи, в том числе на первичном рынке, – увеличение ключевой процентной ставки ЦБ России», - сказала она.

За 11 месяцев 2024 года общее количество зарегистрированных договоров купли-продажи составило более 218,7 тыс. В 2023 году за аналогичный период времени было зарегистрировано более 273,2 тыс. сделок. В том числе в этом году зарегистрировано 93,7 тыс. договоров купли-продажи на жилые помещения, в прошлом году их количество составляло около 133 тыс.

«Если посмотреть первичку, договора долевого участия, то спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 17%», - отметила Бурганова.

Всего в этом году заключено 16,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве.