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В Росреестре рассказали, как ключевая ставка повлияла на сделки с недвижимостью в РТ
Число учетно-регистрационных действий Росреестра Татарстана за 11 месяцев этого года сократилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И этому есть объективные причины, сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.
«Главная причина, которая повлияла на снижение количества проведения учетно-регистрационных действий и заключение договоров купли-продажи, в том числе на первичном рынке, – увеличение ключевой процентной ставки ЦБ России», - сказала она.
За 11 месяцев 2024 года общее количество зарегистрированных договоров купли-продажи составило более 218,7 тыс. В 2023 году за аналогичный период времени было зарегистрировано более 273,2 тыс. сделок. В том числе в этом году зарегистрировано 93,7 тыс. договоров купли-продажи на жилые помещения, в прошлом году их количество составляло около 133 тыс.
«Если посмотреть первичку, договора долевого участия, то спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 17%», - отметила Бурганова.
Всего в этом году заключено 16,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве.
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