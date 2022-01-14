Росреестр: Работа по гаражной амнистии до сих пор не началась в пяти муниципалитетах РТ

Работа по гаражной амнистии до сих пор не начата в Казани, Азнакаевском, Верхнеуслонском, Лаишевском и Мамадышском районах Татарстана. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«Гаражная амнистия действует уже более пяти месяцев, но результаты ее реализации минимальны. Анализ показал, что основные сложности у заявителей возникают на этапе межведомственного взаимодействия между МФЦ и органами местного самоуправления, а также в связи с отсутствием подзаконного регулирования на районном уровне», – сказал докладчик.

Зяббаров подчеркнул, что решающую роль в реализации гаражной амнистии играют органы местного самоуправления. Именно к ним первоначально обращается гражданин, чтобы узаконить гараж, добавил он.

«Как известно, обладатели законно построенных гаражей при наличии хоть каких-то документов, подтверждающих его законное использование, имеют право оформить объект и получить земельный участок под ним. Закон позволит большому количеству граждан без судов и сбора огромного числа документов узаконить свои гаражи, на которые надлежаще оформленных документов у них никогда не было. При этом самовольно возведенные гаражи, так называемые “ракушки”, под действие гаражной амнистии не попадают», – отметил он.

С сентября прошлого года, с начала действия закона, гаражной амнистией воспользовались 540 татарстанцев.