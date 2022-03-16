Росреестр по РТ запустил чат-бот в Telegram

Татарстанцы смогут отследить статус своего обращения в Росреестр по РТ в новом чат-боте в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления.

Найти его можно, введя в строке поиска мессенджера @rosreestr_sed_bot.

«Для вашего удобства Управление Росреестра по Республике Татарстан запускает чат-бот в Telegram. Благодаря чат-боту вы сможете самостоятельно узнать статус вашего обращения, входящий номер и срок ответа на него», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы задать интересующий вопрос, необходимо нажать кнопку Start и следовать инструкциям бота.