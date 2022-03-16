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Ру Тат
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Технологии
16 марта 2022  09:02

Росреестр по РТ запустил чат-бот в Telegram

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Татарстанцы смогут отследить статус своего обращения в Росреестр по РТ в новом чат-боте в Telegram. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления.

Найти его можно, введя в строке поиска мессенджера @rosreestr_sed_bot.

«Для вашего удобства Управление Росреестра по Республике Татарстан запускает чат-бот в Telegram. Благодаря чат-боту вы сможете самостоятельно узнать статус вашего обращения, входящий номер и срок ответа на него», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы задать интересующий вопрос, необходимо нажать кнопку Start и следовать инструкциям бота.

#Росреестр по РТ #телеграм
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