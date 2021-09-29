Росреестр по РТ запустит проект «Стоп-бумага» для оцифровки архивов

В октябре в Татарстане стартует проект «Стоп-бумага», направленный на перевод хранимых документов в электронный вид и создание цифрового архива. Его запуском занимается Управление Росреестра по РТ, сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замруководителя ведомства Лилия Бурганова.

«С 28 октября вступают в силу изменения в федеральный закон „О государственной регистрации недвижимости“ в части ведения реестровых дел исключительно в электронной форме. Данные изменения позволят реализовать проект „Стоп-бумага“, направленный на минимизацию количества хранимой на бумажных носителях информации и создание цифрового архива. Проект не только решит судьбу документов на бумажном носителе, но и изменит порядок приема документов в целом. Все предоставляемые документы на бумажном носителе, которые поступают по почте, после перевода в электронный вид будут переданы обратно заявителю», — пояснила она.

В настоящее время в управлении находится на хранении около 4 млн реестровых дел. Каждый месяц в архивы Управления поступают в среднем 30 тыс. новых реестровых документов. В настоящее время около 3 млн реестровых дел уже переведены в электронный вид, что составляет примерно 70% от общего количества.