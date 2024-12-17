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В Татарстане с 2025 года не будут регистрировать сделки с землей с размытыми границами
Росреестр в 2025 году не будет регистрировать сделки с земельными участками, границы которых не внесены в ЕГРН. Об этом сообщила сегодня в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.
«Закон ограничит продажу земельных участков, если их границы не уточнены», - сообщила она.
На практике это будет означать, что без прохождения процедуры межевания будет невозможно продать, подарить или передать земельный участок по наследству. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.
В настоящее время в ЕГРН насчитывается 1,6 млн земельных участка, из них 1,5 млн. – с установленными границами. Соответственно, без границ – 88 тыс. земельных участков.
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