В Татарстане с 2025 года не будут регистрировать сделки с землей с размытыми границами

Росреестр в 2025 году не будет регистрировать сделки с земельными участками, границы которых не внесены в ЕГРН. Об этом сообщила сегодня в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Закон ограничит продажу земельных участков, если их границы не уточнены», - сообщила она.

На практике это будет означать, что без прохождения процедуры межевания будет невозможно продать, подарить или передать земельный участок по наследству. Соответствующий законопроект принят во втором чтении.

В настоящее время в ЕГРН насчитывается 1,6 млн земельных участка, из них 1,5 млн. – с установленными границами. Соответственно, без границ – 88 тыс. земельных участков.