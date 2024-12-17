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Общество 17 декабря 2024 13:53

Ростреестру РТ удалось в 10 раз сократить срок регистрации недвижимости

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Самым заметным результатом работы Управления Росреестра по Татарстану за проведшие 15 лет стало сокращение сроков регистрации недвижимости до 2-4 дней. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя ведомства Лилия Бурганова.

«В 2009 году срок регистрации составлял 30 дней, на сегодняшний день данные сроки сокращены законодательно. Мы участвуем в разных пилотных проектах. Например, „Ипотека за 24 часа“», — сказала она.

Кроме того, доля электронных услуг с 2016 года выросла более чем в 22 раза – с 2,5% до 56%. На электронную ипотеку от кредитных организаций приходится 90% от общего количества зарегистрированных договоров жилищного кредитования, а на электронную регистрацию договоров долевого участия – до 94%.

За 15 лет Росреестром Татарстана проведено около 15 млн учетно-регистрационных действий, зарегистрировано более 1,5 млн ипотек, около 237 тыс. договоров долевого участия. С 2017 года поставлено на кадастровый более 2 тыс. многоквартирных домов общей площадью порядка 19,5 мл кв. метров. В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения почти о 4,4 млн объектов недвижимости.

#Управление Росреестра по РТ #рынок недвижимости #регистрация недвижимости #Ипотека
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