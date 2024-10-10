Росреестр по РТ: Сообщать о повреждении пунктов ГГС следует в Роскадастр

Вступили в силу новые правила уведомления при повреждении или уничтожении пунктов государственной геодезической сети (ГГС), государственной нивелирной и гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

При выявлении таких фактов правообладатели, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, обязаны уведомлять об этом Роскадастр в течение 15 календарных дней. Прежде соответствующая информация предоставлялась в Росреестр.

Новые правила регламентированы приказом Росреестра от 27 марта 2024 года №П/0081/24 «Об установлении порядка уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения».

Информация о повреждении или уничтожении пунктов ГГС направляется однократно независимо от объема проводимых геодезических и картографических работ. Она должна содержать данные об отправителе, сведения о состоянии пункта, его местоположении и кадастровом номере объекта недвижимости, на котором находится пункт, а также причины его повреждения или уничтожения. Эти данные можно направить в Роскадастр по почте, в форме электронного документа или вручить при личном обращении.

Кроме того, направляемая информация может содержать название пункта, тип его центра и знака, номер марки пункта. Помимо этого, к ней следует приложить материалы фото- и (или) видеофиксации с местонахождения пункта.

Пункты ГГС служат основой создания систем координат и высот в стране, необходимы для выполнения геодезических и картографических работ, решения иных инженерно-технических задач. Они принадлежат государству. За повреждение или уничтожение пунктов ГГС предусмотрен административный штраф для физических лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

«На территории Татарстана расположено более 3 тыс. пунктов геодезических сетей, каждому из которых присвоен номер, а их координаты и высоты внесены в каталоги, хранящиеся в Федеральном фонде пространственных данных. С 2022 года по настоящее время обследовано более 2 тыс. [пунктов] геодезических сетей, в этом году — 422 пункта ГГС. Данная работа, очень сложная и трудоемкая, проводится на постоянной основе всеми территориальными отделами нашего ведомства», — пояснил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин.

«Государственные геодезические пункты являются основой для проведения геодезических и картографических работ. Они обеспечивают выполнение межевания земли, строительства и эксплуатации зданий и направлены на решение исследовательских задач», — уточнил и. о. заместителя директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Артур Егоров.