Росреестр рекомендовал татарстанцам не покупать выписки ЕГРН на сайтах-двойниках

В этом году установлен запрет на перепродажу сведений ЕГРН, в том числе посредством сайтов-двойников. Об этом сообщила на пресс-конференции в Казани замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ Лейсан Рахматуллина.

«Есть такие сайты в интернете, которые маскируются под сайты различных ведомств, имеют схожее название и цвет. Необходимо понимать, что эти сведения являются неофициальными, недостоверными. Встречаются такие случаи, когда эти сведения можно было получить через госорган бесплатно, а на этих сайтах информация продается», – сказала она.

Согласно данным спикера, данное законодательное новшество защитит людей от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, ограничениях и обременениях. Она рекомендовала запрашивать необходимую информацию через официальные сайты gov.ru, через онлайн-сервис кадастровой палаты или на сайте госуслуг.