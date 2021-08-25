Росреестр по РТ объяснит, как правильно воспользоваться «гаражной амнистией»

Кто может воспользоваться «гаражной амнистией» и на какие объекты она распространяется? На эти и другие вопросы 26 августа ответит Управление Росреестра по Татарстану. Горячая линия поо номеру 8 (843) 255-25-71 будет действовать с 10 утра до полудня, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты объяснят, какие документы потребуются гражданину для регистрации и постановки гаража на учет, как поступить с земельным участком, на котором объект расположен. Также они проконсультируют желающих по конкретным случаям и помогут разобраться в оформлении документов.

Как напомнили в управлении, действие закона о гаражной амнистии продлено до 1 сентября 2026 года. Узнать о нем подробнее можно на сайте Росреестра по РТ — в разделе «Деятельность».

В настоящее время по республике выявлено около 50 тыс. объектов недвижимости с назначением гаража, которые не имеют сведений о владельцах.