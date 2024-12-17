Росреестр по РТ объяснил порядок изъятия неиспользуемых земель после 1 марта

Ильсур Каримов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, который решит проблемы заброшенных земельных участков в России и в Татарстане. Неиспользуемые земли сельхозназначения, дачи, огороды, а также участки под строительство жилья по истечении определенного срока будут изымать у собственников.

Об этом сообщил сегодня начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по РТ Ильсур Каримов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«С 1 марта 2025 года вступит в силу федеральный закон, который вносит изменения в Земельный кодекс и в закон о садоводстве и огородничестве. Он вносит понятия «освоение земельного участка» и «сроки освоения земельных участков». Ранее данные сроки были размыты, порядок освоения не был предусмотрен», - отметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По данным Каримова, под «освоением земельного участка» понимается его приведение в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием.

«Земельные участки, которые находятся в черте населенных пунктов, - ИЖС, личные подсобные хозяйства, садоводства - к ним будут установлены требования о начале их освоения в течение трех лет. Сроки освоения будут исчисляться с 1 марта 2025 года», - заметил он.

Для тех, кто приобрел земельные участки до вступления закона в силу, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года, а для собственников, которые приобрели участки после вступления в силу закона, - со дня регистрации права.

«Также 1 марта 2025 года вступит в силу постановление Правительства, которое сейчас на рассмотрении. Им установлены мероприятия по освоению земельного участка», - добавил Каримов.

Законом обеспечена защита правообладателей, которые по объективным причинам не могут начать использование участка сразу после оформления прав, к примеру, если это болотистая местность. Новшество позволит принять конкретные меры к нарушителям, которые сознательно не используют свои земли, что приводит их к загрязнению и зарастанию.

«Если участок на правах собственности находится более трех лет, он зарос или захламлен более чем на 50%, или если есть объект недвижимости, который не используется в течение пяти лет, у него отсутствуют окна и кровля, такие признаки указывают на неиспользование по назначению», - подчеркнул Каримов.

Контроль за использованием земельных участков проводят Росреестр и представители органов местного самоуправления. При выявлении нарушения правообладателю земель будет выдано предписание об его устранении, в дальнейшем будет проведена повторная проверка. Сведения при этом будут переданы в ЕГРН. Также за неиспользование земель полагаются штрафы.

«Если участок, к примеру, сельхозназначения не используется в течение трех лет, то будет направлен иск в суд об его изъятии у правообладателя», - предупредил Каримов.

Чтобы отстоять земельный участок в суде, собственнику придется доказать, что он использует его по назначению.