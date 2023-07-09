Росреестр по РТ объяснил, как оформить права на бытовую недвижимость в течение суток

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Во II квартале 2023 года около 84% объектов бытовой недвижимости в Татарстане было зарегистрировано в течение 24 часов после подачи документов. Такое возможно при подаче информации в электронном виде, объясняет Управление Росреестра по республике.

С апреля по июнь Росреестр по РТ получил 112 тыс. электронных заявлений. В управлении уточнили, что в 72% случаев в ускоренном порядке объекты ставятся на кадастровый учет, в 84% речь шла об ипотеке, а в 88% — о договорах участия в долевом строительстве. Таким образом, республика перевыполнила плановый показатель в 80%, предусмотренный дорожной картой по повышению эффективности оказания госуслуг по кадастровому учету и регистрации прав.

«С прошлого года сроки учетно-регистрационных действий в отношении бытовой недвижимости были законодательно сокращены до трех дней по документам, поданным в электронном виде. При этом хочу отметить, что в Татарстане в подавляющем большинстве случаев этот срок не превышают одного рабочего дня. То есть всего за 24 часа татарстанцы имеют возможность (при отсутствии замечаний) поставить объект недвижимости на кадастровый учет, зарегистрировать права, ипотеку, а также договоры долевого участия. В наш век скоростей — это особенно важно», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

В управлении рассказали, что к таким объектам относятся многоквартирные дома, жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), садовые дома и ряд других.

Если же документы были поданы через МФЦ, то поставить объект на кадастровый учет или зарегистрировать права на него удастся в течение пяти дней.